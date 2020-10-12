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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: اكتشفنا علاجاً يساعد على انخفاض وفيات الحالات الحرجة لـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية”
12/10/2020   8:17 ص

بالفيديو.. “الصحة”: اكتشفنا علاجاً يساعد على انخفاض وفيات الحالات الحرجة لـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية”

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قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن المملكة تمكنت من اكتشاف علاج يساعد على انخفاض الوفيات بنسب تجاوزت الـ 50 % في الحالات الحرجة لـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية”.  

وأوضح عسيري خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة “كورونا” أمس (الأحد)، أن المملكة أجرت دراسة سريرية هامة استمرت مدة 3 سنوات استخدم فيها مجموعة من المضادات الفيروسية ومحفزات للمناعة، مبيناً أن الدراسة أثبتت قدرتها على خفض الوفيات بما لا يدع مجالاً للشك.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الدراسة لقيت تفاعلاً عالمياً ونشرت في أفضل المجلات الطبية التي تختص بنشر الأبحاث الرائدة، مبيناً أنها أجريت بقيادة مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بوزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزراة الدفاع، كما شاركت فيها وزارة الصحة بأكثر من 9 مستشفيات.  

 

بالفيديو.. “الصحة”: اكتشفنا علاجاً يساعد على انخفاض وفيات الحالات الحرجة لـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية”

أخبار محلية
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