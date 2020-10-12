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أخبار المناطق > شاهد.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه لتفقده أحوالهم بمستشفى القرى العام
12/10/2020   8:18 ص

شاهد.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه لتفقده أحوالهم بمستشفى القرى العام

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قام أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بزيارة مفاجئة لمستشفى القرى العام؛ من أجل الاطلاع على سير العمل والتأكد من تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والمراجعين.  

وأظهر مقطع فيديو الأمير حسام وهو يتجول في أقسام المستشفى ويتفقد أحوال المرضى ويناقش الأطباء الموجودين.  

وبيّن المقطع رد فعل أمير الباحة تجاه أحد المراجعين عندما أثنى عليه الأخير بعد تفقده أحوال المرضى بالمستشفى ليرد قائلاً :”هذا واجبي لا منة ولا فضل وأخذ معاش عليه”.  

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه لتفقده أحوالهم بمستشفى القرى العام

أخبار المناطق
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