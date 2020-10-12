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أخبار محلية > بالفيديو.. “حلاقة الطائف” توضح سبب توقفها مؤخراً وعودتها للعمل مجدداً
12/10/2020   8:19 ص

بالفيديو.. “حلاقة الطائف” توضح سبب توقفها مؤخراً وعودتها للعمل مجدداً

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كشفت المرأة التي ظھرت بمقطع فیديو متداول وھي تمارس مھنة الحلاقة بالطائف، عن إعادة فتح المحل الذي كانت تعمل فيه مجدداً بعد إغلاقه بسبب تجديد الترخيص.  

وقالت المواطنة وفا علي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن إغلاق المحل لم يكن بسبب ردود الفعل حول المقطع الذي ظهرت فيه ولكن بسبب إجراءات تجديد الرخصة، مشيرةً إلى أنها تتخصص بحلاقة الأطفال فقط وبأسعار تناسب كل فئات المجتمع.  

ولفتت إلى أن المقطع المجتزأ الذي نشر لها فهم بالخطأ أنها تحلق للرجال وهذا غير صحيح، مبينةً أنها تحب تلك المهنة منذ فترة طويلة وكانت تمارسها بالمنزل، لكنها أصبحت الآن مصدر رزقها.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “حلاقة الطائف” توضح سبب توقفها مؤخراً وعودتها للعمل مجدداً

أخبار محلية
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