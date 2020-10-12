بالفيديو.. “حلاقة الطائف” توضح سبب توقفها مؤخراً وعودتها للعمل مجدداً

كشفت المرأة التي ظھرت بمقطع فیديو متداول وھي تمارس مھنة الحلاقة بالطائف، عن إعادة فتح المحل الذي كانت تعمل فيه مجدداً بعد إغلاقه بسبب تجديد الترخيص.
وقالت المواطنة وفا علي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن إغلاق المحل لم يكن بسبب ردود الفعل حول المقطع الذي ظهرت فيه ولكن بسبب إجراءات تجديد الرخصة، مشيرةً إلى أنها تتخصص بحلاقة الأطفال فقط وبأسعار تناسب كل فئات المجتمع.
ولفتت إلى أن المقطع المجتزأ الذي نشر لها فهم بالخطأ أنها تحلق للرجال وهذا غير صحيح، مبينةً أنها تحب تلك المهنة منذ فترة طويلة وكانت تمارسها بالمنزل، لكنها أصبحت الآن مصدر رزقها.
فيديو | بعد أن عادت لممارسة مهنتها.. أول حلاقة سعودية لـ #الراصد: أحب الحلاقة وتصفيف الشعر حتى أصبحَت باب رزق لي… وكان انتقاد المجتمع من باب حبه لي#حلاقة_الطايف#الراصد pic.twitter.com/ExWupj71jh
— الراصد (@alraasd) October 11, 2020
وفق “أخبار 24”.