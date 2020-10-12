قياس الأداء المهني لـ1600 موظف ميداني بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شرعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قياس كفاءة الأداء المهني لـ1600من موظفيها الميدانيين في مختلف مناطق المملكة.
وقال وكيل التخطيط والتطوير برئاسة الهيئة الشيخ عبدالله الشراحيلي إن الرئاسة تولي أهمية كبيرة لتطوير وتدريب كوادرها، من خلال معايير مهنية تضمن رفع مستوى أدائهم في العمل الميداني.
وأضاف أن الرئاسة تعمل على استقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال، لتحقيق رؤية الرئاسة، لافتاً إلى أنه تم اعتماد المركز الوطني للقياس لتنفيذ مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل للموظفين الميدانيين بالهيئة. وفق “أخبار 24”.
وأبان الشراحيلي أن مشروع قياس الأداء يسير بخطى واضحة، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من قبل المسؤولين، بهدف رفع كفاءة أداء الموظفين الميدانيين لتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم في العمل الميداني.