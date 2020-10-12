“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية وأمطار بعدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الإثنين)، تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار رعدية في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمنطقة جازان ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبينة أن وقت الإنذار يبدأ من الساعة الـ1 من ظهر اليوم حتى الـ10 مساءً.
وأبانت أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ12 من ظهر اليوم حتى الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.