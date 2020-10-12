نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية وأمطار بعدد من المناطق
12/10/2020   1:03 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية وأمطار بعدد من المناطق

+ = -
586

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الإثنين)، تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار رعدية في أخرى.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمنطقة جازان ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبينة أن وقت الإنذار يبدأ من الساعة الـ1 من ظهر اليوم حتى الـ10 مساءً.

وأبانت أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ12 من ظهر اليوم حتى الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية وأمطار بعدد من المناطق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115973.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.