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أخبار محلية > لزيادة أمان “الإنترنت” للأطفال.. المملكة تتجه لاستخدام معيار عالمي جديد لرفع الوعي الرقمي
12/10/2020   1:05 م

لزيادة أمان “الإنترنت” للأطفال.. المملكة تتجه لاستخدام معيار عالمي جديد لرفع الوعي الرقمي

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بدأت المملكة أولى الخطوات لاستخدام معيار عالمي جديد، لرفع الوعي ومحو الأمية الرقمية، وزيادة أمان “الإنترنت” للأطفال.

ووقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع مؤسسة دي كيو العالمية، لاستخدام إطار (DQ) لمحو الأمية الرقمية؛ المتفق عليه دولياً، وذلك من أجل تفعيله في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز المهارات الرقمية بشكل عام، وتحديد أفضل الممارسات لرفع التصنيف العالمي للمملكة فيما يخص أمان الأطفال في “الإنترنت” والمواطنة الرقمية ضمن مؤشر الأمان عبر الإنترنت. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنها تسعى من خلال المذكرة الموقعة على هامش أعمال منتدى مجموعة التواصل للمجتمع المدني (C20)، إلى تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية في المملكة، وتحقيق التطور التقني وزيادة الوعي الرقمي بين مختلف شرائح المجتمع.

لزيادة أمان “الإنترنت” للأطفال.. المملكة تتجه لاستخدام معيار عالمي جديد لرفع الوعي الرقمي

أخبار محلية
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