نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > محمد نور يبدأ في التجهيز لحفل تكريمه بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات
12/10/2020   1:06 م

محمد نور يبدأ في التجهيز لحفل تكريمه بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات

+ = -
833

كشفت مصادر، عن أن لاعب فريق الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، سيبدأ في التجهيز لحفل تكريمه من خلال إقامة مباراة مع أحد الفرق العالمية في عام 2021.

وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن اللاعب أجرى عددا من الاتصالات مع أحد المكاتب الدولية من أجل اختيار النادي العالمي الذي سيتواجد في حفل تكريمه المرتقب.

وتنتهي عقوبة إيقاف نور بسبب المنشطات يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، أي قبل مواجهة الديربي التي ستجمع فريقه السابق الاتحاد بالأهلي نهاية شهر أكتوبر الجاري على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نور قد اعتزل لعب كرة القدم في مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي الاتحاد في منتصف العام 2016، قبل أن يتلقى عقوبة إيقافه رسمياً لمدة 5 سنوات بسبب المنشطات.

محمد نور يبدأ في التجهيز لحفل تكريمه بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115985.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.