محمد نور يبدأ في التجهيز لحفل تكريمه بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات

كشفت مصادر، عن أن لاعب فريق الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، سيبدأ في التجهيز لحفل تكريمه من خلال إقامة مباراة مع أحد الفرق العالمية في عام 2021.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن اللاعب أجرى عددا من الاتصالات مع أحد المكاتب الدولية من أجل اختيار النادي العالمي الذي سيتواجد في حفل تكريمه المرتقب.
وتنتهي عقوبة إيقاف نور بسبب المنشطات يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، أي قبل مواجهة الديربي التي ستجمع فريقه السابق الاتحاد بالأهلي نهاية شهر أكتوبر الجاري على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان نور قد اعتزل لعب كرة القدم في مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي الاتحاد في منتصف العام 2016، قبل أن يتلقى عقوبة إيقافه رسمياً لمدة 5 سنوات بسبب المنشطات.