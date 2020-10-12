“الحبوب”: إيداع مستحقات ‏الدفعة الثامنة في حسابات مزارعي القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي”.
وأوضحت أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ حوالي 24 مليون ريال بالحسابات البنكية لـ72 مزارعًا، ليصل ما تمّ إيداعه من دفعات حتى الآن إلى مبلغ 386.6 مليون ريال لـ1393 مزارعًا بكمية تجاوزت 332 ألف طن.
وبدأت المؤسسة تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 /8 /1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ. وفق “أخبار 24”.