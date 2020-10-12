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أخبار محلية > “الحبوب”: إيداع مستحقات ‏الدفعة الثامنة في حسابات مزارعي القمح
12/10/2020   1:06 م

“الحبوب”: إيداع مستحقات ‏الدفعة الثامنة في حسابات مزارعي القمح

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات ‏الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد ‏الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك ‏من خلال منصة “محصولي”.‏

وأوضحت أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ حوالي ‏‏24 مليون ريال بالحسابات البنكية لـ72 مزارعًا، ليصل ما ‏تمّ إيداعه من دفعات حتى الآن إلى مبلغ 386.6 مليون ريال لـ‏‏1393 مزارعًا بكمية تجاوزت 332 ألف طن.‏

وبدأت المؤسسة تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم ‏الحالي اعتباراً من 19 /8 /1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ‏رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف ‏زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة بشراء القمح ‏من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك ‏لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ‎.‎‏ وفق “أخبار 24”.

“الحبوب”: إيداع مستحقات ‏الدفعة الثامنة في حسابات مزارعي القمح

أخبار محلية
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