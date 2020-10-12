نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أمرابط يعود للرياض.. وينضم لـ”النصر”
12/10/2020   6:06 م

أمرابط يعود للرياض.. وينضم لـ”النصر”

+ = -
937

وصل لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الدولي المغربي نور الدين أمرابط، إلى الرياض، للمشاركة في تدريبات النصر، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

وعاد أمرابط إلى الرياض، بعد أن غادر إلى هولندا في بداية سبتمبر الماضي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليكون إثرها خارج حسابات المدرب البرتغالي فيتوريا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الأحد، الاستعداد للموسم الجديد بفحوصات طبية قبل خوض التدريبات، كما ركز الفريق في المران المسائي على اختبارات لياقية على مجموعتين. وفق “أخبار 24”.

أمرابط يعود للرياض.. وينضم لـ”النصر”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116022.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.