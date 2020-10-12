أمرابط يعود للرياض.. وينضم لـ”النصر”

وصل لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الدولي المغربي نور الدين أمرابط، إلى الرياض، للمشاركة في تدريبات النصر، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
وعاد أمرابط إلى الرياض، بعد أن غادر إلى هولندا في بداية سبتمبر الماضي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليكون إثرها خارج حسابات المدرب البرتغالي فيتوريا في بطولة دوري أبطال آسيا.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الأحد، الاستعداد للموسم الجديد بفحوصات طبية قبل خوض التدريبات، كما ركز الفريق في المران المسائي على اختبارات لياقية على مجموعتين. وفق “أخبار 24”.