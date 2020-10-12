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اخبار رياضية > ستكون ملجمة لهؤلاء.. “عارف” يوجه رسالة للمشككين في عودة الاتحاد
12/10/2020   6:07 م

ستكون ملجمة لهؤلاء.. “عارف” يوجه رسالة للمشككين في عودة الاتحاد

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وجه الإعلامي جمال عارف، رسالة إلى بعض الإعلاميين الذي يحبطون جماهير الاتحاد بشأن عودة الفريق إلى المنافسات من جديد.

وكتب عارف عبر حسابه على تويتر:” من المستحيل أن يكون الاتحاد منافسا خلال السنوات القادمة !!! تخيلوا هذا ما يكرسه الإعلام الذي يخشى من عودة الكبير الاتحادي من أجل أن يضعوا الفريق والجمهور تحت معضلة التأثير السلبي .عودة الاتحاد بإذن الله ستكون ملجمة لهؤلاء لو استوعبت الإدارة واللاعبين هذا التوجه”.

وواجه الاتحاد صعوبة في الموسم الماضي، حيث تواجد في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، بعد صراع قوي من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط. وفق “أخبار 24”.

ستكون ملجمة لهؤلاء.. “عارف” يوجه رسالة للمشككين في عودة الاتحاد

اخبار رياضية
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