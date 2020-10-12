“أم المصائب”.. هجوم شديد على “فيتوريا”سبب رحيل نجم النصر

تعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، لهجوم شديد من بعض الإعلاميين الرياضيين، بسبب رغبته التفريط في اللاعب أيمن يحيى، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد القحطاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أيمن يحيى مهاجم واعد، ولاعب طرف مهاري قوي، وأحد الحلول المميزة في النصر”.
وتابع “القحطاني”: “اللاعب يحتاج في هذه المرحلة العمرية للثقة في قدراته وتطويرها ومنحه فرصة المشاركة في المباريات.. إن صح خبر إعارته لأحد الأندية فهو عبث فني واضح!، وخلل في رؤية واقع ومستقبل النصر”.
وأوضح عادل الملحم، عبر “تويتر”: “سألني أحدهم من من النجوم الشباب تتوقع أن يبرز مع النصر في هذا الموسم؟ أيمن يحيى.. أيمن يحيى.. أيمن يحيى.. ماشاء الله لاعب يذكرني ببدايات محيسن الجمعان الله يوفقه”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف عادل الملحم: “هناك من يتحدث عن إعارة الرائع أيمن يحيى والإبقاء على الدوسري عبدالرحمن وعبدالعزيز.. إن صحت هذه الأخبار فهذه أم المصائب!”.
#ايمن_يحيي مهاجم واعد
ولاعب طرف مهاري قوي
وأحد الحلول المميزه في #النصر
يحتاج في هذه المرحلة العمرية
الثقة في قدراته وتطويرها
ومنحه فرصة المشاركة في المباريات
إن صح خبر إعارته لأحد الاندية
فهو عبث فني واضح ؟!!
وخلل في رؤية واقع ومستقبل #العالمي @AlNassrFC pic.twitter.com/jZEirj8EPY
— أحمد القحطاني (@ahmedalqahtani4) October 12, 2020