نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. مصادر تكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة برؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة
12/10/2020   6:08 م

بالفيديو.. مصادر تكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة برؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة

+ = -
1249

كشف الإعلامي وليد الفراج كواليس الاجتماع الذي جمع بين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة.

وقال الفراج نقلاً عن مصادر في وزارة الرياضة، إن الاجتماع لم يكن كما ظن بعض الجماهير أنه بغرض تقديم دعم استثنائي لهذه الأندية، ولكن كان الغرض منه مناقشة الأوضاع المالية فيها.

وأشار خلال برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إلى أن الوزير أبلغ رؤساء الأندية أنه إذا لم يغلقوا قضاياهم والتزاماتهم المالية خلال أسبوع، فسيتحملها الرؤساء ومجالس الإدارة، مؤكداً أنه لن يكون هناك دعم إضافي لأي ناد.

وكشف عن قرب صدور قوانين صارمة لا تعطي أريحية للأندية أو اللاعبين في التفاوض وستضع ضوابط مالية، بحيث تلزم أعضاء الشرف الراغبين في دعم الصفقات أن تكون تبرعاتهم قادرة على تغطية كافة التكاليف طوال فترة التعاقد، أو يتحمل الرئيس ومجلس الإدارة التبعات المالية.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن وزير الرياضة يعمل على إنهاء ملف ديون الأندية ليس بسدادها، وإنما بعدم تكرار الأسباب التي تؤدي لهذه المديونيات.

بالفيديو.. مصادر تكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة برؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116033.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.