بالفيديو.. مصادر تكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة برؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة

كشف الإعلامي وليد الفراج كواليس الاجتماع الذي جمع بين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة.
وقال الفراج نقلاً عن مصادر في وزارة الرياضة، إن الاجتماع لم يكن كما ظن بعض الجماهير أنه بغرض تقديم دعم استثنائي لهذه الأندية، ولكن كان الغرض منه مناقشة الأوضاع المالية فيها.
وأشار خلال برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إلى أن الوزير أبلغ رؤساء الأندية أنه إذا لم يغلقوا قضاياهم والتزاماتهم المالية خلال أسبوع، فسيتحملها الرؤساء ومجالس الإدارة، مؤكداً أنه لن يكون هناك دعم إضافي لأي ناد.
وكشف عن قرب صدور قوانين صارمة لا تعطي أريحية للأندية أو اللاعبين في التفاوض وستضع ضوابط مالية، بحيث تلزم أعضاء الشرف الراغبين في دعم الصفقات أن تكون تبرعاتهم قادرة على تغطية كافة التكاليف طوال فترة التعاقد، أو يتحمل الرئيس ومجلس الإدارة التبعات المالية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن وزير الرياضة يعمل على إنهاء ملف ديون الأندية ليس بسدادها، وإنما بعدم تكرار الأسباب التي تؤدي لهذه المديونيات.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج نقلًا عن مصادر في وزارة الرياضة: الرخصة الاسيوية بدون استثناءات، وعلى أندية الهلال والنصر والوحدة والأهلي ان يغلقوا قضاياهم قبل اخر الاسبوع او سيدفعها الرئيس ومجلس إدارته.#SBC pic.twitter.com/havr8k1YQX
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 12, 2020