بالفيديو.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل “السومة” عن صفوف الفريق

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم السوري عمر السومة، الذي طالب بالرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية.
وقال “مؤمنة” خلال تواجده ضيفًا على برنامج “الدوري مع وليد”: “أنا أعتبر السومة من الأشخاص الوطنيين داخل النادي الأهلي، لم يتحدث معي عن مبالغ مالية، ولكن كلامه كان عن الجانب الفني”.
وتابع: “أنا متأكد أنه سيستمر في الأهلي وعدم رحيله عن صفوف الفريق، خاصة أن الأمور تغيرت في الأهلي، وتم حسم العديد من الصفقات الهامة، في الصيف الحالي”. وفق “أخبار 24”.
وشدد عبدالإله مؤمنة، على أن السومة، لاعب يحب الأهلي والنادي أيضًا يحبه، وإن شاء الله سيكون باقياً في الفريق وسيكمل مسيرته في النادي خلال الفترة المقبلة.
#الدوري_مع_وليد | عبدالاله مؤمنة – رئيس نادي #الاهلي: عمر السومة لم يتحدث معي عن مبالغ مالية وكلامه كان عن الجانب الفني.. إن شاء الله باقي في الأهلي وسيكمل مسيرته في النادي.#SBC pic.twitter.com/OimyQTH0Uf
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 11, 2020