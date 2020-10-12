“الداخلية” تستعرض بالفيديو تفاصيل رحلة فرقة من الدفاع المدني لإخماد حريق في مستودع بالرياض

سلطت وزارة الداخلية الضوء على إحدى المهمات الأمنية التي قام بها رجال الدفاع المدني لإخماد حريق اندلع في أحد المستودعات بمدينة الرياض.
وذكرت الوزارة أن مهمة الدفاع المدني بدأت فور تلقيه بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتصاعد دخان من أحد المستودعات، مضيفة أن رجال الدفاع المدني سارعوا في مباشرة البلاغ مصطحبين معهم المعدات اللازمة لإخماد الحريق.
واستعرضت الوزارة، في مقطع فيديو، مراحل وتفاصيل استجابة فرق الدفاع المدني للبلاغ، ورحلتها حتى وصولها لموقع الحريق في أقل من 7 دقائق، وشروعها في إخماده، دون تعرض أحد لأذى. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من إخماد الحريق، شرعت الفرق في التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه، مشيرة إلى أنه تبين أن الموقع لم يكن مجهزاً بتقنيات إخماد الحرائق، وعليه تم إيقاع العقوبات بحق المسؤول لعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
رجال الدفاع المدني في #مهمة_أمنية للسيطرة على حريق في مدينة الرياض.@SaudiDCD pic.twitter.com/GitclgK7mO
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 12, 2020