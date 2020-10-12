إدانة عدد من مسؤولي “موبايلي” السابقين بارتكاب تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل

أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارا بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة.
وقالت الأمانة في بيان لها إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثبت لديها تورط المسؤولين في إثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014 أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.
وأوضحت هيئة السوق المالية في هذا الصدد أنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن من خلال رابط تقديم الشكوى. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقديمها وتقييدها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ليتسنى للمتضررين التقدم بطلب الانضمام لها من خلال رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني للهيئة يعلَن عنه في حينه، وذلك تسهيلاً للمتضررين للمطالبة بتعويضاتهم وتقليلاً لتكاليف التقاضي واختصارا للجهد والوقت.