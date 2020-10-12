مطالبة بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي.. المملكة: تحقيق الأمن لا يأتي بأسلحة الدمار الشامل

أكدت المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية بشكل عام، مشيرة إلى أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة دمار شامل.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال اللجنة الأولى لأعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن الأمن يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، ومن ثم تجنب السباق في امتلاك أسلحة مدمرة للبشر.
وقال إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهد الدولية لتحويلها إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية لتحقيق ذلك، مجددًا التذكير بما جاء في مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل بسرعة الانضمام، كونها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة، ومن ثم إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودولة مجموعة P5+1 بُني على قناعة تامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والعالم، مؤكدًا أن المملكة تعرب عن قلقها إزاء استمرار إيران في عدم الالتزام بتعهداتها النووية.
وأكد المعلمي على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، ودعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وتحث المملكة الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.