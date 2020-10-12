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أخبار محلية > وشى بطفله فعاقبه المجتمع.. انتقادات لاذعة لأب صوّر ابنه وهو يغش أثناء تسميع القرآن عن بعد وأخبر معلمه
12/10/2020   10:17 م

وشى بطفله فعاقبه المجتمع.. انتقادات لاذعة لأب صوّر ابنه وهو يغش أثناء تسميع القرآن عن بعد وأخبر معلمه

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واجه أب انتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره لمقطع فيديو وشى خلاله بابنه الذي كان يسمّع القرآن الكريم لأستاذه عبر الكمبيوتر.

وأظهر الفيديو الأب وهو يوبخ ابنه الذي كان يوهم معلمه بأنه يسمّع، رغم أنه كان يقرأ من المصحف، ليفاجئه الأب بإبلاغ المعلم بأنه لا يقوم بالتسميع ولكن يقرأ من المصحف.

ولاقى الأب، الذي تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفيديو الخاص به، انتقادًا واسعًا منهم خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رأى البعض أن الفيديو يمثل لعنة ستلاحق الطفل طول عمره، متسائلين عن الفائدة التي حققها الأب من تصوير مثل هذا المقطع. وفق “أخبار 24”.

وأكد مغردون أن الطريقة التي اتبعها الأب لتعليم ابنه كانت خاطئة وتفتقد التربوية، موضحين أن هذا النمط من التربية هو ما يتسبب في اهتزاز ثقة الأبناء.

ورأى آخرون أنه كان الأجدى من الأب توضيح الخطأ الذي ارتكبه الابن وتصحيحه له دون أن يحرجه ويخون ثقته الولد فيه، مؤكدين أن أكبر الدروس المستفادة للطفل من هذا الموقف هو عدم الغش أمام أبيه وليس الإقلاع عن هذا الخطأ من الأساس.

وشى بطفله فعاقبه المجتمع.. انتقادات لاذعة لأب صوّر ابنه وهو يغش أثناء تسميع القرآن عن بعد وأخبر معلمه

أخبار محلية
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