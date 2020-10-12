رفض رشوة بـ300 مليون ريال.. مقاول يكشف تفاصيل إيقاعه بشركة فاسدة في قبضة “نزاهة”

كشف المقاول فيصل المرواني تفاصيل رفضه لعرض رشوة بـ300 مليون ريال ومساهمته في الإيقاع بصاحب العرض بقبضة رجال “نزاهة”.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” في قناة “روتانا الخليجية”، أن إحدى الشركات عرضت عليه تسهيل تسلمها للمشاريع، مقابل الحصول على نصف الأرباح التي كانت تُقدر بـ600 مليون ريال.
وأشار إلى أن الشركة كانت تتولى مشاريع تابعة لبعض الوزارات وهيئات حكومية، مثل الإسكان والدفاع وشركة أرامكو، مؤكدًا أنهم قاموا بعمل سيرة ذاتية خاصة لشركته، تضمنت تجارب طويلة لمؤسسته في مجال البنية التحتية، وذلك حتى توافق القيادات العليا في “الإسكان” على الاتفاق. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه فتح لهم مجال للتواصل حتى تمكن من الأدلة، ثم قام بتقديمها لهيئة مكافحة الفساد، الذين قاموا بدورهم باتخاذ إجراءات سريعة لضبط المجرمين.
أمانة مقاول تحول دون قبوله رشوة بـ(300) مليون ريال!!
المقاول فيصل المرواني يروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل العرض الذي رفضه ومشاركته في الإيقاع بمقدمي الرشوة بقبضة رجال #نزاهة..#روتانا_خليجية pic.twitter.com/N5brbwfqGQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 12, 2020