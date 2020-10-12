بالصور.. ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد عقد مجلس صلح

تم بفضل الله ثم ببرنامج رؤية سمو سيدي ولي العهد عقد مجلس صلح بين سعيد بن علي المهري و عبدالله بن سعد الدوسري بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ فهد بن مطلق بن هضيبان الحجي والشيخ عبدالرحمن بن راشد الدوسري والشيخ محمد الهميمي والشيخ صالح اليامي والشيخ هادي آل زمال والشيخ شليويح العفيش والشيخ خالد الوادعي والشيخ عبدالله بن شفران وسليمان العطية الشمري وخالد بن سعد الشدادي الخارثي و أعيان وشيوخ آخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لرؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا المجلس ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح ، وهذه الرؤية ولله الحمد تعمل منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة ونفع الله بها البلاد والعباد في أمور عامة و خاصة وفي ظل دعم وتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله ، وهذه الرؤية تحظى بتغطية حصرية من صحيفة الخرج اليوم بقيادة ربانها الكبير سعود بن عبدالله الضحوك وفقه الله .