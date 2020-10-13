هل يمكن استخدام زيت الزيتون للقلي؟ “الغذاء والدواء” توضح وتستعرض أنواعه

كشف رئيس قسم مواصفات المنتجات الغذائية في هيئة الغذاء والدواء، علي بن دهيم، مدى إمكانية استخدام زيت الزيتون لأغراض القلي.
وأوضح أن هناك أنواعا مختلفة لزيت الزيتون، تختلف فيما يتعلق بإمكانية استخدامها في القلي والطبخ، حيث يُعد زيت الزيتون البكر القطفة الأولى أفضل أنواع زيوت الزيتون، وهو لا يتحمل درجات الحرارة العالية، وبالتالي لا يمكن استخدامه في القلي.
وذكر أن زيت الزيتون البكر الممتاز، وهو أقل في الجودة من النوع الأول، ويناسب أغراض التتبيل ولا يمكن استخدامه في القلي، فيما يُعد زيت الزيتون البكر العادي ثالث الأنواع، وهو من الزيوت المكررة، ويُعد أقل من النوعين الأولين، ويمكن استخدامه في أغراض القلي والتتبيل والطبخ. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن زيت الزيتون المكرر، وهو رابع أنواع زيت الزيتون، يُعد من الزيوت المكررة التي يتم استخلاصها تحت درجة حرارة عالية، ويمكن استخدامه في أغراض القلي والطبخ، فيما يُعد زيت متبقي الزيتون هو النوع الخامس، وهو يُعتبر أقل أنواع زيت الزيتون من حيث الجودة والقيمة، ويُستخدم لأغراض الطبخ والقلي والتتبيل.
هل من الممكن استخدام زيت الزيتون للقلي؟ #الغذاء_والدواء#دقيقة_غذاء pic.twitter.com/uiox7AsYUI
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 12, 2020