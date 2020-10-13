مستشفى #الدلم يدشن حملة بمناسبة الشهر التوعوي لسرطان الثدي

تحت شعار (الكشف المبكر وعي )،نظم قسم التوعية الصحية في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ركناً توعوياً بسرطان الثدي بالتزامن مع حملة وزارة الصحة خلال شهر اكتوبر و المخصص سنويا للتوعية بسرطان الثدي و جرى خلال الفعالية تقديم أركان توعوية في ساحة انتظار النساء ، تخللها شرح الفحص الذاتي وتقديم الاستشارات الطبية للزائرات و الإجابة على استفساراتهن الطبية من قبل الدكتور محمود بيومي إضافة إلى توزيع المنشورات والمطويات والهدايا التذكارية.
و ذكرت الأخصائية روابي القحطاني رئيس قسم التوعية الصحية أن الحملة تهدف إلى إلى خفض نسبة الإصابة بسرطان الثدي، و زيادة الوعي لدى المجتمع حول مسببات السرطان وسبل الوقاية منه والكشف المبكر.
و كان سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى دشن الحملة و أكد على منظمي الركن ضرورة زرع التوعية الذاتية لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر وقال : لاشك أن طبيعة المجتمع قد تعيق السيدات من إجراء الفحص، فواجبنا هنا هو الحث إلى عمل الفحص الذاتي الشهري ، و الفحص السريري، وإجراء الماموجرام سنوياً للسيدات. والتعرف على الحالة الصحية لديها لكي تتمكن السيدة من كشفه مبكرا ليسهل علاجه، لاسيما و أن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعا عند النساء.