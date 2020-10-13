عضو شورى سابق: القطاع الخاص مليء بالشهادات الوهمية.. وعندما كنا نطلب من المتقدمين للوظائف معادلة الشهادات لا يعودون

كشف عضو مجلس الشوري السابق، موافق الرويلي، تجربته في كشف ورصد الجامعات التي تصدر شهادات تعليمية وهمية.
وأكد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن تجربته شملت البحث عن الجهات التي تصدر تلك الشهادات والمستفيدين من هذا الوضع، مشيرًا إلى أن ذلك كله كان ضمن مشروع نظام تم تقديمه قبل 5 سنوات لمكافحة الشهادات الوهمية في المملكة.
وأشار إلى أنه رصد عددا من هذه الشهادات الوهمية خلال عمله مديرًا لإدارة التعيينات والتدريب ببنك الرياض، مؤكدًا أنه عندما كان يطلب منهم اعتمادها من وزارة التعليم العالي كانوا لا يعودون مجددًا. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرويلي أن القطاعات الحكومية لا توجد بها هذه الشهادات الوهمية، وذلك لكونها تطلب شهادات معتمدة أو معادلة، وهو الأمر الذي يصعب تجاوزه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعاني بشدة من هذه الآفة، خاصة أنه يحتضن العديد من حاملي الشهادات الوهمية في مجالات الاستشارات والتدريب وغيرها.
فيديو | آلاف الشهادات الوهمية كشفت القناع عن مدعي العلم والتفوق.. وعضو مجلس شورى سابق: تجربتي كانت مزعجة في كشف الجامعات التي تصدر الشهادات الوهمية#الإخبارية pic.twitter.com/s6Bje3Axig
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2020