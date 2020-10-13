اختفاء شاب بالعارضة بعد يوم من مراجعته المصحة النفسية

ناشدت أسرة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان مساعدتها في البحث عن ابنها الذي اختفى في ظروف غامضة، بعد يوم واحد من مراجعته المصحة النفسية.
وأوضحت أسرة الشاب المختفي موسى ضيف الله حسن العبدلي وفقاً لـ “سبق”، أنه يبلغ من العمر 24 عاماً، وخرج صباح الجمعة الماضية من منزل الأسرة بقرية الحنبكة، ولم يعد منذ ذلك الوقت.
وقال عم الشاب إنه لوحظ عليه خلال الفترة الماضية بعض الاعتلالات النفسية، وذهبوا به الخميس الماضي إلى المصحة النفسية، وشوهد للمرة الأخيرة يوم الجمعة قبل أن يختفي تاركاً كل أوراقه الثبوتية.
وأشار إلى أنهم سألوا عنه في مركز شرطة المحافظة وقدموا بلاغاً عن اختفائه وبحثوا عنه كذلك في المستشفيات والأماكن التي يذهب إليها دون جدوى، مناشداً كل من يشاهده أو يعرف مكانه التواصل معهم.