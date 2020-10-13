شاهد.. حملة أمنية على أحياء الرياض تكشف مجموعة من المخالفات

أسفرت الحملة الأمنية التي تقودها إدارة دوريات أمن المحافظات في الرياض عن القبض على مجموعة وافدين ومواطنين ومخالفي أنظمة الإقامة لتورطهم في عدد من المخالفات.
وأسفرت الحملة التي بثها حساب “سناب الداخلية” عن الآتي:
ــ إيقاف شخص يقود دراجة نارية بعد الاشتباه فيه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 قارورة من الخمر المصنع مخبأة داخل شنطة على ظهره.
ــ إيقاف مركبة في حي الشميسي يقودها شخص بحالة غير طبيعية وبعد تفتيشها عثر على مواد خاضعة للرقابة الطبية وهي عبارة عن 120 قرص “الروج” و380 قرص “زاناكس” ومادة يشتبه أنها من الحشيش المخدر.
ــ إيقاف 9 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية يحملون إقامات مزورة، وضبط 2 من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود، والقبض على شخص آخر يحمل مادة الحشيش المخدر.
ــ ضبط شخصين أحدهما مواطن والآخر من غير محددي الجنسية حيث وجد بحوزتهما 100 قرص من مادة “الامفيتامين” المخدرة.
وفق “أخبار 24”.