نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. حملة أمنية على أحياء الرياض تكشف مجموعة من المخالفات
13/10/2020   8:24 ص

شاهد.. حملة أمنية على أحياء الرياض تكشف مجموعة من المخالفات

+ = -
443

أسفرت الحملة الأمنية التي تقودها إدارة دوريات أمن المحافظات في الرياض عن القبض على مجموعة وافدين ومواطنين ومخالفي أنظمة الإقامة لتورطهم في عدد من المخالفات.  

 وأسفرت الحملة التي بثها حساب “سناب الداخلية” عن الآتي:

ــ إيقاف شخص يقود دراجة نارية بعد الاشتباه فيه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 قارورة من الخمر المصنع مخبأة داخل شنطة على ظهره.

ــ إيقاف مركبة في حي الشميسي يقودها شخص بحالة غير طبيعية وبعد تفتيشها عثر على مواد خاضعة للرقابة الطبية وهي عبارة عن 120 قرص “الروج” و380 قرص “زاناكس” ومادة يشتبه أنها من الحشيش المخدر.

ــ إيقاف 9 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية يحملون إقامات مزورة، وضبط 2 من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود، والقبض على شخص آخر يحمل مادة الحشيش المخدر.

ــ ضبط شخصين أحدهما مواطن والآخر من غير محددي الجنسية حيث وجد بحوزتهما 100 قرص من مادة “الامفيتامين” المخدرة.

وفق “أخبار 24”. 

شاهد.. حملة أمنية على أحياء الرياض تكشف مجموعة من المخالفات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116165.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.