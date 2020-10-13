وزير الصناعة: المنتج الوطني أعلى جودة من المستورد.. والمنتجات السعودية تنافس عالمياً

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن هناك منتجات سعودية جودتها أعلى من المنتجات المستوردة المتوفرة في الأسوق، مؤكدًا أن المنتج السعودي يشهد إقبالاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي.
وأكد الخريف، خلال لقائه بأعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، أن الصناعة السعودية تُبنى على قاعدة صلبة، وتحظى بموثوقية عالية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثبتت وجود قطاع صناعي قوي لدى المملكة، لذلك لم نشعر كمواطنين بآثارها، خصوصاً في إمدادات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
واستشهد بمنتجات أحد المصانع السعودية للأدوات الكهربائية الذي يُصدر 40% من منتجاته للأسواق الإقليمية والدولية، وتُعد جودتها من أفضل المنتجات محلياً وعالمياً، مضيفاً أن هذا نموذج واحد فقط للصناعة الوطنية ولدينا آلاف النماذج المشابهة، مشددا على أن أحد أهداف الوزارة يتمثل في الحفاظ على جودة المنتج الوطني وحمايته من الإغراق والممارسات الضارة.
وشدد على أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين، مبيناً أن مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عالٍ جداً، مقارنة بغيره من القطاعات، فالوظيفة المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى. وفق “أخبار 24”.
وأشار وزير الصناعة إلى برنامج “صُنع في السعودية”، والذي عدّه أحد أهم البرامج التي تعمل عليها منظومة الصناعة في المملكة؛ لتشجيع الإنتاج المحلي، وإيجاد هوية تجارية للترويج للمنتجات والخدمات السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج، من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به بالإضافة إلى إعطاء قوة له عالمياً.