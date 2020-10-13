شاب يحول مزرعته إلى مقصد سياحي ويستقبل الزوار من داخل وخارج المملكة

أقدم شاب سعودي في وادي بيش بمنطقة جازان، على تحويل مزرعته إلى وجهة سياحية يستقبل فيها الزوار من داخل وخارج المملكة، وسط أشجار الموز.
وأوضح الشاب عبدالمحسن البحري، في حديث لبرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن بداياته في مجال السياحة جاءت نتيجة لحبه للرحلات والبر والزراعة وحب الطبيعة في وادي بيش.
وأبان أن السياحة في وادي بيش خصوصًا وجازان عمومًا فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن السائح يستطيع خوض التجارب والمغامرة داخل الوادي وزيارة مزارع الفواكه الاستوائية وقطف ثمارها بيده. وفق “أخبار 24”.
وأشار البحري إلى تهيئة جلسات شعبية داخل المزرعة بجوار أشجار الموز، بحيث يمكن للسائح قطف الثمار وتناولها مباشرة دون أي إضافات كيميائية.
فيديو | شاب سعودي يحول مزرعته في #بيش إلى واجهة سياحية ويستقبل الزوار#برنامج_اليوم pic.twitter.com/CcJ9xoNfVR
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 13, 2020