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اخبار رياضية > رسميًا.. “الباطن” يضم نجم النصر لمدة موسم واحد
13/10/2020   5:52 م

رسميًا.. “الباطن” يضم نجم النصر لمدة موسم واحد

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أعلن مجلس إدارة نادي الباطن، اليوم الإثنين، أنه أنهى اتفاقه مع نظيره في النصر، لاستعارة نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال “الباطن”، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة الباطن التعاقد مع مدافع النصر، نايف الماس، وذلك لمدة موسم واحد بنظام الإعارة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، في الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد (2020-2021)، للمرة الرابعة في تاريخه.

 

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. “الباطن” يضم نجم النصر لمدة موسم واحد

اخبار رياضية
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