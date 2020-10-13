رسميًا.. “الباطن” يضم نجم النصر لمدة موسم واحد

أعلن مجلس إدارة نادي الباطن، اليوم الإثنين، أنه أنهى اتفاقه مع نظيره في النصر، لاستعارة نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال “الباطن”، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة الباطن التعاقد مع مدافع النصر، نايف الماس، وذلك لمدة موسم واحد بنظام الإعارة”.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، في الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد (2020-2021)، للمرة الرابعة في تاريخه.
📌| إدارة النادي تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب نايف الماس pic.twitter.com/q151tguHQ5
— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) October 12, 2020
وفق “أخبار 24”.