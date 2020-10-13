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اخبار رياضية > في أول تعليق بعد توليه “التعاون”.. “الشايعي” يوجه رسالة مؤثرة إلى “القاسم”
13/10/2020   5:53 م

في أول تعليق بعد توليه “التعاون”.. “الشايعي” يوجه رسالة مؤثرة إلى “القاسم”

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علق نائب رئيس نادي التعاون، علي الشايعي، على قرار وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتكليفه إدارة شؤون النادي، كرئيس خلفًا للمستقيل محمد القاسم، وذلك بعد قبول استقالته.

ووجه “الشايعي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة إلى محمد القاسم قائلًا: “سنوات العمل معك مرت سريعة جميلة.. مليئة بـالفرح ولله الحمد.. من القلب شكراً أبو عبدالله”.

ونشر “الشايعي” صورة له مع رئيس التعاون السابق، وعلق عليها: “فقد كان العمل معك ممتعًا رغم المصاعب.. كنت نعم الصديق والرئيس الرائع.. دعواتي لك بالتوفيق أينما كنت”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “في التعاون لا نعترف بالمناصب لخدمة هذا الكيان.. التكليف تشريف أسأل المولى التوفيق والسداد وأن أكون على قدر الثقة والمسؤولية.. دعواتكم ودعمكم”.

في أول تعليق بعد توليه “التعاون”.. “الشايعي” يوجه رسالة مؤثرة إلى “القاسم”

اخبار رياضية
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