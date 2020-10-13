“بلايلي” إلى الدوري الإسباني في الانتقالات الشتوية

أكد حفيظ بلايلي تلقي ابنه، لاعب المنتخب الجزائري والنادي الأهلي، يوسف بلايلي، عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني للانتقال إليه خلال موسم الانتقالات الشتوية.
وقال حفيظ بلايلي، وفقًا لصحيفة “الهداف” الجزائرية، إن ابنه بات قريبًا من قبول عرض “خيتافي” الإسباني، فيما يتطلع النادي للتعاقد معه في أقرب وقت.
وكانت تقارير صحفية، قد أكدت مؤخرًا فسخ الفيفا لعقد “بلايلي” مع النادي الأهلي، بسبب ما أشار إليه اللاعب من عدم تقاضيه مستحقاته خلال الشهور الأخيرة، إلا أن تلك التقارير أفادت بأن اللاعب لم يحصل على مخالصة مالية من النادي حتى اللحظة.
فيما أعربت عدة أندية عن رغبتها في ضم اللاعب، أبرزها ليون الفرنسي، والأهلي المصري، ونابولي الإيطالي الذي باءت المفاوضة معه بالفشل، بحسب والد بلايلي.
يذكر أن بلايلي (28 عاماً) انضم لصفوف الأهلي في أغسطس 2019 قادمًا من الترجي التونسي، ويرتبط بعقدٍ مع “الراقي” يمتد حتى يونيو 2022، وشارك خلال الفترة الماضية في 18 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.