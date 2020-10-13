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اخبار رياضية > الأهلي يطالب “المولد” بالتنازل عن مستحقاته.. واللاعب يرفض ويتجه للانتظار حتى الفترة الحرة
13/10/2020   5:55 م

الأهلي يطالب “المولد” بالتنازل عن مستحقاته.. واللاعب يرفض ويتجه للانتظار حتى الفترة الحرة

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كشفت مصادر عن أن إدارة النادي الأهلي طالبت لاعب الفريق سعيد المولد، بالتنازل عن مستحقاته المالية التي تصل إلى 4 ملايين ريال، قبل الرحيل عن النادي.

وذكرت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن المولد رفض جميع العروض التي قدمتها إليه إدارة الأهلي من أندية أخرى، منتظرًا تسلم مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل سداد الغرامة التي أقرّها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عليه لمصلحة نادي الاتحاد والبالغة مليون ريال.

وأشارت إلى أن المولد فضل الانتظار لموعد دخوله الفترة الحرة في ديسمبر المقبل، والتي تسمح له بالتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون موافقة الأهلي.

وكان المولد قد أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، حيث يمتلك اللاعب عروضًا رسمية من أندية الوحدة والفيصلي والرائد، إلا أنه فضل تأجيل مناقشة تلك العروض لحين تسوية مستحقاته المتأخرة.

الأهلي يطالب “المولد” بالتنازل عن مستحقاته.. واللاعب يرفض ويتجه للانتظار حتى الفترة الحرة

اخبار رياضية
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