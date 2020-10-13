مصادر: هوساوي يفسخ عقده مع “النصر”.. و”الاتحاد” يتعاقد معه لمدة عام

ذكرت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع لاعب نادي النصر السابق عمر هوساوي لمدة عام قابل للتمديد.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن إدارة الاتحاد عرضت على اللاعب 100 ألف ريال شهرياً إلا أن وكيله طلب مبلغ السقف الأعلى للاعبين المحليين، مشيرةً إلى أن الرقم ليس حائلاً في إتمام عملية الاتفاق بين الجانبين.
وأضافت أن هوساوي فسخ عقده مع النصر بالتراضي، وذلك بعد أن رأى مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا أن فرص مشاركته في الموسم المقبل ستتضاءل بوجود الرباعي عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وعبدالإله العمري، والبرازيلي مايكون.