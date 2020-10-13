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أخبار محلية > بالفيديو.. “لجنة مكافحة المخدرات”: كميات كبيرة من المخدرات تدخل المملكة.. وهذه الفئات الأكثر عرضة للتعاطي
13/10/2020   11:23 م

بالفيديو.. “لجنة مكافحة المخدرات”: كميات كبيرة من المخدرات تدخل المملكة.. وهذه الفئات الأكثر عرضة للتعاطي

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كشف أحد مسؤولي اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن الفئات العمرية الأكثر عرضة للتعاطي والإدمان في المجتمع السعودي، والتي تحددها فترة الاستهداف في ظل إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى داخل المملكة.

وبيّن – في لقاءٍ مع “الإخبارية” – أنه لا توجد فئة مستثناة من تعاطي المخدرات، حيث تشمل الحالات التي تطلب العلاج منه: المراحل العمرية من 15 عاماً وأكثر حتى 70 عاماً، ولكن الغالبية تنحصر في فئة الشباب ما بين 20- 30 عاماً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هناك كميات ضخمة تدخل المملكة من الحشيش والقات وحبوب الكبتاجون، إلى جانب بعض الأدوية والعقاقير غير الموصوفة، والتي تراقبها وتشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.

بالفيديو.. “لجنة مكافحة المخدرات”: كميات كبيرة من المخدرات تدخل المملكة.. وهذه الفئات الأكثر عرضة للتعاطي

أخبار محلية
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