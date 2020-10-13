كشفت شركة آبل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن هاتفها الجديد “أيفون 12” بشكل رسمي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي.
وأعلنت أن الهاتف الجديد سيأتي بدون سماعة، ويبدأ سعره من 700 دولار أي ما يعادل 2600 ريال تقريبًا لأقل فئاته، فيما ستكون أعلاها بسعر 800 دولار أي 3000 ريال تقريبا.
وأكدت أن الهاتف الجديد سيكون بحجم 6.1 بوصة، وسيدعم شبكة الجيل الخامس، ليكون بذلك أول أجهزة آبل الإلكترونية المدعمة لتلك التقنية الحديثة، كما أضافت تقنية جديدة تسمح بالتحول إلى الجيل الرابع في حالة عدم الحاجة للجيل الخامس، بما يضمن الحفاظ على البطارية.
وأوضحت أبل أن معالج الجهاز سيكون أقوى ويعتمد على تقنيات حديثة تؤهله ليكون أسرع بمقدار 50% من أي هاتف آخر.
واستعرضت مقطع فيديو للألوان الخاصة بالهاتف الجديد، كما أشارت إلى أن الشاشة مدعومة بتقنية جديدة لتكون أقوى 4 مرات من الهواتف السابقة.
وطرحت الشركة الأمريكية 4 نسخ من هاتفها الجديد، وتضم “أيفون 12″ و”أيفون 12 برو” و”أيفون 12 ميني” و”أيفون 12 برو ماكس، وتختلف فيما بينها في الحجم.
كما كشفت الشركة عن سماعة “هوم بود” الذكية للتحكم الصوتي، وهي إحدى الأجهزة التي يمكن ربطها بالهاتف والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها الشركة، وهي قادرة على فهم الأوامر الصوتية وتنفيذها بشكل سريع، كما أكدت أن سعرها 100 دولار فقط.
وفق “أخبار 24”.