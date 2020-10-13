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أخبار محلية > بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة: سيتم تحويل العقارات القديمة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية
13/10/2020   11:28 م

بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة: سيتم تحويل العقارات القديمة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية

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أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنه سوف يتم تحويل العقارات القديمة إلى ملكيات مكتملة بصكوك.

وأوضح، خلال حديثه لشبكة “CNBC”، أن هناك فئات مختلفة من ملكيات العقارات في المملكة، من بينها فئات الاستحكام والوثيقة والمبايعة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للهيئة هو الوصول إلى أن تكون هناك فئتان فقط، وهما المملوكة بصك وما دون ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه يبشر من لديهم عقارات قديمة بأنه سيتم تحويلها من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية.

بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة: سيتم تحويل العقارات القديمة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية

أخبار محلية
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