بالصور.. بلدية الخرج ومدني الخرج يناقشان حلول لأماكن تجمعات المياه استعدادًا لموسم الأمطار

إجتمع رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس/ خالد بن عبدالله الزيد مع مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العميد / خالد السعيس ، صباح اليوم الثلاثاء في مبنى البلدية ، والتي تركز فيها النقاش مع إدارة المشاريع وإدارة التشغيل والصيانة بالبلدية عن الحلول لأماكن التجمعات للمياه والتعديات على بعض الأودية برمي المخلفات فيها ، والتي تم فيها بعد ذلك الشخوص على المواقع الحرجه بالمحافظة ما بين أودية ومناطق تجمعات للمياه داخل المحافظة ، والنقاش حول معالجة طارئة للمواقع وخصوصا مع قرب موسم الأمطار وعمل الدراسات لتحويل تصريف المياة الأمطار في أماكن التجمعات لخارج المحافظة .
وكان ذلك إستكمالا لما قامت به لجنة الدفاع المدني الفرعية ولجنة السيول بمحافظة الخرج من إجتماعات لدراسة المواقع التي تتأثر بتجمعات المياه بالمحافظة وكذلك مجاري السيول ، وما قامت به بلدية محافظة الخرج من أعمال طارئة في تنظيف مجاري السيول والمصائد لمياه الأمطار وعمل صيانة لها داخل المحافظة .