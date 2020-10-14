بالفيديو.. مصمم الشخصيات الملكية يروي رحلته مع فن النحت.. ولماذا بدأ بنحت شخصية ولي العهد

روى المصمم السعودي حسين السقاف قصة عمله مع فريق عمل في فن النحت، وإبداعهم في نحت الشخصيات الملكية، ولماذا كانت شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول أعمالهم.
وأوضح السقاف في لقائه بقناة “الإخبارية”، أنه كان يهوى الرسم وبدأ منذ 6 سنوات بالرسم على الورق ثم انتقل إلى التصميم على برامج “الفوتوشوب” وجاءته فكرة تكوين فريق عمل يقدم فناً جديداً، مضيفاً أن دوره تصميم الشخصية ثم يقوم زملاؤه بأعمال النحت باستخدام السيراميك أو النحاس أو الذهب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن صورة ولي العهد الشهيرة بالبشت كانت أول أعمالهم لشهرتها بين الشباب فأحبوا أن يبدأوا بها، مشيراً إلى أنه كان متخوفاً من ردود الفعل لكنه فوجئ بالإعجاب والإشادة التي تلقاها العمل بعد طرحه في مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو | سعودي يبدع في مجال نحت الشخصيات الملكية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/ofa8XoeOdX
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 13, 2020