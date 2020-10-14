بالفيديو.. “زياد بن نحيت” يكشف عن موعد طرح فيلمه الجديد.. ويؤكد: مسابقة “شاعر المليون” تدخلت فيها دول

كشف الشاعر زياد بن نحيت عن مشاركته ولأول مرة في التمثيل وعمل فيلم سينمائي، مبيناً أن الفيلم سيُعرض في دبي والرياض بعد 25 يوماً.
وأوضح خلال مشاركته ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن دخوله عالم الفن والتمثيل كان مطلب الكثير من محبيه، متوقعاً نجاح الفيلم لأن فكرته جميلة.
وعلى صعيد آخر، أكد بن نحيت أن مسابقة شاعر المليون تدخلت فيها دول لدعم شعرائها من أجل التصويت لهم والفوز باللقب، نافياً انحياز لجنة التحكيم له. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه قام بدفع قرابة 5 ملايين ريال من أجل الفوز بلقب شاعر المليون، مبيناً أنها عبارة عن شراء أصوات من شركات الاتصالات لدعمه.
#فيديو#زياد_بن_نحيت يتحدث عن تجربته في التمثيل السينمائي، ويعلن: تدشين فيلمي الأول بعد 25 يوم في دبي والرياض..
الشاعر #زياد_بن_نحيت_في_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dCj6s9JTld
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2020
#فيديو
هل دفع الشاعر #زياد_بن_نحيت 5 مليون للفوز بلقب #شاعر_المليون؟#زياد_بن_نحيت_في_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Dr3kFrunAe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2020
الشاعر #زياد_بن_نحيت_في_ياهلا
أيام #شاعر_المليون كانت تتدخل دول لدعم شعرائها، والتصويت في البرنامج كان “مدفوع”، واللجنة لم تنحاز لي..#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jeIlb1tiq9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2020