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أخبار محلية > بالفيديو.. “زياد بن نحيت” يكشف عن موعد طرح فيلمه الجديد.. ويؤكد: مسابقة “شاعر المليون” تدخلت فيها دول
14/10/2020   8:44 ص

بالفيديو.. “زياد بن نحيت” يكشف عن موعد طرح فيلمه الجديد.. ويؤكد: مسابقة “شاعر المليون” تدخلت فيها دول

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كشف الشاعر زياد بن نحيت عن مشاركته ولأول مرة في التمثيل وعمل فيلم سينمائي، مبيناً أن الفيلم سيُعرض في دبي والرياض بعد 25 يوماً.

وأوضح خلال مشاركته ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن دخوله عالم الفن والتمثيل كان مطلب الكثير من محبيه، متوقعاً نجاح الفيلم لأن فكرته جميلة.

وعلى صعيد آخر، أكد بن نحيت أن مسابقة شاعر المليون تدخلت فيها دول لدعم شعرائها من أجل التصويت لهم والفوز باللقب، نافياً انحياز لجنة التحكيم له. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه قام بدفع قرابة 5 ملايين ريال من أجل الفوز بلقب شاعر المليون، مبيناً أنها عبارة عن شراء أصوات من شركات الاتصالات لدعمه.

بالفيديو.. “زياد بن نحيت” يكشف عن موعد طرح فيلمه الجديد.. ويؤكد: مسابقة “شاعر المليون” تدخلت فيها دول

أخبار محلية
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