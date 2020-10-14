الفنان علي عبدالكريم يشكو تجاهل الوسط الفني له.. وهذا ما يتمناه من”آل الشيخ”

شكا الفنان علي عبدالكريم من إهمال الوسط الفني له وتجاهل أعماله رغم أنه لم يعتزل أو يختفي، مبيناً أنه يتمنى تدخل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بعد عودته من الرحلة العلاجية.
وقال عبدالكريم إنه لم يتسلم ريالاً واحداً طوال 14 عاماً منذ صدور آخر ألبوماته “يا أسود”، مبيناً وفقاً لـ”عكاظ” أن أغنية “يا الله يا والي” صورها على حسابه الخاص لكنها لم تظهر على التلفاز ولم يهتم أحد بها.
وتساءل أين ينشر أعماله الغنائية إن قام بإنتاجها على حسابه، هل ينشرها على “تيك توك” الذي لا يتسع المقطع فيه إلا لـ 59 ثانية، مؤكداً أن كل ما يحتاجه هو تسليط الضوء على أعماله خصوصاً من التلفزيون.
وأكد على ثقته في القائمين على الفن وعلى رأسهم تركي آل الشيخ، وأن الأخير سيعمل على إيجاد المتنفس الذي يصبو إليه الفنانون قريباً بعد عودته.