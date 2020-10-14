رئيس مجلس الصناعات الغذائية: “التقني للألبان والأغذية” يمر بمراحل تحول كبيرة لتلبية المتطلبات المستقبلية

زار مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية “مدن” رئيس مجلس الصناعات الغذائية المهندس خالد بن محمد السالم يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، المعهد التقني للألبان والأغذية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله ناصر البدر والمدير التنفيذي إبراهيم بن سعود العقيلي.
وتجول السالم والوفد المرافق له داخل المعامل وقاعات الدراسة، واطلعوا على البرامج التدريبية المتخصصة والإمكانات الفنية والتعليمية المتاحة للمتدربين.
وخلال الزيارة، تم استعراض أوجه التعاون المشترك وسُبل تأهيل الكوادر السعودية وطرح مبادرات لتوطين الوظائف المهنية في قطاع الصناعات الغذائية.
ووجه المهندس السالم، الشكر لإدارة المعهد، مؤكدًا أنه يمر بمرحلة تحوُّل كبيرة وأصبح ركناً أساسياً في تطوير البنية البشرية في التجمعات الغذائية و ليس فقط في مجال صناعة الألبان وهذا ما وجهت به رؤية المملكة 2030.
وأضاف: “ما رأيته اليوم عمل مشرّف على مدى السنوات الماضية منذ بداية التدريب بالمعهد عام 2009، وأسعدني كثيرًا أن أرى جميع المساعدين من الشباب السعودي خريجي المعهد والذين استقطبتهم شركات رائدة مثل “المراعي” ليتم ابتعاثهم للخارج للحصول على الشهادات التي تؤهلهم لتدريب الشباب السعودي”.
وقال رئيس مجلس الصناعات الغذائية، إن المعهد يخدم الشباب السعودي من جميع مناطق المملكة، وهو يمر بمراحل تحول كبيرة لزيادة طاقته الاستيعابية لتلبية المتطلبات الوظيفية من الشركات القائمة حاليًا أو الجديدة التي ستنضم مستقبلاً”.
وأعلن ” السالم”، عن مناقشة مبادرة لتعزيز عمل المعهد في توطين الوظائف الفنية في المصانع الغذائية في “مدن” كمرحلة أولى ومن ثم في جميع المصانع.
يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق الموارد تنمية الموارد البشرية “هدف”. يهدف إلى تدريب الكادر السعودي في مجال صناعة الأغذية وضم مؤخرا عدد من الشركات في القطاع الغذائي ، الصافي، اراسكوا، الوزين.