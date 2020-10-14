توجيه بإنشاء منصة لرصد الأخطاء الطبية ووضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا، على تنظيم “المركز السعودي لسلامة المرضى”، والذي يرتبط تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
ويهدف المركز إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، وتعزيز أفضل الممارسات للممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في المملكة.
وبموجب قرار مجلس الوزراء، يقوم المركز بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لرصد الأخطاء الطبية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، وإصدار أفضل المعايير والممارسات والنماذج في مجال سلامة المرضى ليطبقها الممارسون الصحيون والمنشآت الصحية.
كما يقوم المركز بتحليل الأخطاء الطبية ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية، وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأخطاء، وإقرار آلية للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية، لضمان التعامل معها والحد من آثارها، إضافةً إلى وضع سياسات وأدلة استرشادية متعلقة بالمجال.
ومن مهام المركز أيضًا؛ إجراء مسوحات ودراسات وأبحاث علمية وميدانية، وتوعية المرضى وذويهم في شأن السلامة وبث الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وعقد الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بذلك بما يحقق أهداف المركز، كما يقوم المركز بتمثيل المملكة خارجيًا فيما يتعلق بسلامة المرضى. وفق “أخبار 24”.
ويختص المركز بتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى ومتابعتها، والمشاركة مع الخبراء والمختصين لتحسينها وتطويرها، والتنسيق بين المنشآت الصحية والمرضى وذويهم فيما يخص المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى.
ويُعنى المركز بسلامة المرضى في المرافق الصحية الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).