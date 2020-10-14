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اخبار رياضية > لا أود الحديث عمن ينتقدني.. “فيجسا” يكشف كواليس انتقاله إلى الأهلي (فيديو)
14/10/2020   1:19 م

لا أود الحديث عمن ينتقدني.. “فيجسا” يكشف كواليس انتقاله إلى الأهلي (فيديو)

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كشف المحترف الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الصربي ليوبومير فيجسا، عن كواليس انضمامه إلى النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فور وصوله إلى المملكة.

وقال “فيجسا”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “سعيد جداً، ومتحمس للانضمام لفريقي، سأعطي كل ما لدي لأجل الأهلي، بالتأكيد شاهدت مبارياته عندما عرفت أنهم مهتمون بالتعاقد معي”.

وتابع: “تحدثت مع مارين لأني أعرفه مسبقًا وطبيعي أن أسأله عن الأهلي، ماركو مارين أخبرني بأنه فريق كبير، وحديثه كان إيجابيًا”، موضحًا: “بدأت مفاوضات انضمامي إلى الأهلي قبل شهرين تقريبًا”. وفق “أخبار 24”.

وأشار “فيجسا: “لا أعرف أحداً سوى مارين، ولدي الوقت الكافي للتعرف أكثر على اللاعبين.. وتحدثت مع المدرب فلادن مرة واحدة عندما بدأت المفاوضات مع الأهلي”.

واختتم المحترف الصربي تصريحاته: “لا أود الحديث عمن ينتقدني لكثرة إصاباتي، عليهم معرفة مشاركاتي طيلة السنة، صحيح سابقا كنت أعاني من كثرة الإصابات ولكن آخر مواسم الأمور كانت جيدة، أنا الآن جاهز 200%”.

لا أود الحديث عمن ينتقدني.. “فيجسا” يكشف كواليس انتقاله إلى الأهلي (فيديو)

اخبار رياضية
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