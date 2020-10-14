من أقدمهم؟.. تعرف على تواريخ تأسيس 16 ناديًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد (2020-2021)، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري.
واستعرض برنامج “الدوري مع وليد” وفق “أخبار 24” ، اليوم الثلاثاء، تواريخ تأسيس 16 نادي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الـ45، من أقدمهم إلى أحدثهم كالتالي:
– الاتحاد: 1927
– الأهلي: 1937
– الاتفاق: 1945
– الوحدة: 1946
– الشباب: 1947
– الفيصلي: 1954
– الرائد: 1954
– النصر: 1955
– التعاون: 1956
– الهلال: 1957
– الفتح: 1958
– أبها: 1966
– القادسية: 1967
– ضمك: 1972
– العين: 1978
– الباطن: 1979