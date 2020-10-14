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اخبار رياضية > من أقدمهم؟.. تعرف على تواريخ تأسيس 16 ناديًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
14/10/2020   1:19 م

من أقدمهم؟.. تعرف على تواريخ تأسيس 16 ناديًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

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تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد (2020-2021)، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري.

واستعرض برنامج “الدوري مع وليد” وفق “أخبار 24” ، اليوم الثلاثاء، تواريخ تأسيس 16 نادي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الـ45، من أقدمهم إلى أحدثهم كالتالي:

– الاتحاد: 1927

– الأهلي: 1937

– الاتفاق: 1945

– الوحدة: 1946

– الشباب: 1947

– الفيصلي: 1954

– الرائد: 1954

– النصر: 1955

– التعاون: 1956

– الهلال: 1957

– الفتح: 1958

– أبها: 1966

– القادسية: 1967

– ضمك: 1972

– العين: 1978

– الباطن: 1979

من أقدمهم؟.. تعرف على تواريخ تأسيس 16 ناديًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

اخبار رياضية
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