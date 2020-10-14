أعلن نادي الاتحاد وصول لاعبه الجديد المحترف البرازيلي برونو هنريكي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة قادماً من نادي بالميراس البرازيلي، من أجل الانضمام للفريق والمشاركة معه في الموسم الجديد.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة وصول اللاعب إلى المطار واستقبال الجماهير له، حيث بادلهم بالتحية والابتسامة والتقط “صور سيلفي” مع عدد منهم.
يذكر أن هنريكي (31 عاماً) سبق له اللعب لعدة أندية برازيلية أبرزها نادي كورنيثيانز وتوج معه بلقب الدوري مرة واحدة، ثم انضم لنادي باليرمو الإيطالي وقضى معه موسماً واحداً، قبل أن يعود للدوري البرازيلي من بوابة نادي بالميراس.
وفق “أخبار 24”