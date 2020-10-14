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اخبار رياضية > آخر تطورات انتقال “الطريس” إلى الهلال.. وموعد إعلان الصفقة
14/10/2020   1:21 م

آخر تطورات انتقال “الطريس” إلى الهلال.. وموعد إعلان الصفقة

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كشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، عن تطورات جديدة، حول انتقال لاعب نادي الاتفاق الشاب فواز الطريس، إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح القحطاني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إدارة الهلال حسمت صفقة التعاقد مع الطريس، بشكل نهائي.

وبين الإعلامي الرياضي، أنه من المنتظر أن يعلن الهلال الصفقة رسميًا، خلال الـ48 ساعة القادمة.

يذكر أن الطريس، (23 عامًا)، يجيد اللعب في مركزي الجناح والوسط، ولعب 19 مباراة رسمية مع الاتفاق، في موسم 2019-2020، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع 4 أسيست. وفق “أخبار 24”.

آخر تطورات انتقال “الطريس” إلى الهلال.. وموعد إعلان الصفقة

اخبار رياضية
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