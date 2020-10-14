“الاتحاد” يكشف آخر تطورات عودة “رودريغز”.. ومصير “بريجوفيتش” و”بوني”

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، عن كواليس إعارة مهاجم الرأس الأخضر، غاري رودريغز، إلى نادي فنربخشة، ومصير الثنائي ألكساندر بريجوفيتش وويلفريد بوني مع الاتحاد.
وقال “دياب” في تصريحات عبر إذاعة “يو إف إم”، اليوم الثلاثاء، إن الجميع يعلم أن اللاعب معار إلى نادي فنربخشة التركي، ونحن في انتظار ناديه، بعد ظهور بوادر حول عدم رغبة الفريق التركي في استكمال فترة إعارة اللاعب.
وأوضح أن رودريغيز معار للنادي التركي، وتتبقى له سنة في إعارته، والاتحاد كان أمام خيارين؛ إما عودة اللاعب أو البقاء مع النادي التركي، في حين كان انتقاله إلى نادٍ آخر سيستفيد منه الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وتابع المتحدث باسم نادي الاتحاد: “بالنسبة لبريجوفيتش وبوني، فإن بريجوفيتش مستمر على حد علمي، ولكن موقف بوني ضبابي”.