“أمن الدولة” يستعرض بالفيديو جهوده في إحباط مخططات إرهابية كانت على وشك التنفيذ

استعرضت رئاسة أمن الدولة من خلال مقطع فيديو جهودها في إحباط عدد من المخططات الإرهـابية التي كانت على وشك التنفيذ خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الرئاسة أن خطورة التفجيرات الإرهـابية تكمن في نشر الدمار على أكبر مساحة ممكنة، وإزهاق أكبر عدد من الأرواح بشكل عشوائي، بلا وعي أو تفكير في حياة الأبرياء.
وأشارت إلى أن التنظيمات الإرهـابية تحاول بشتى الطرق الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها، بالرغم من خطورة وجود مثل تلك المواد في المناطق المأهولة بالسكان. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه خلال السنوات الأخيرة تم إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ داخل المملكة، كما تم إبطال وضبط العديد من العبوات المجهزة للتفجير والتي يصل مجموعها إلى نحو 49 طنا من المواد المتفجرة المختلفة.
ودعت رئاسة أمن الدولة إلى التعاون في الإبلاغ عن جرائم الإرهـاب على الرقم 990.
الإرهاب آفة؛ تخل بالأمن، وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. pic.twitter.com/izZk72csLX
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) October 12, 2020