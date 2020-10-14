نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أمن الدولة” يستعرض بالفيديو جهوده في إحباط مخططات إرهابية كانت على وشك التنفيذ
14/10/2020   1:22 م

“أمن الدولة” يستعرض بالفيديو جهوده في إحباط مخططات إرهابية كانت على وشك التنفيذ

+ = -
1119

استعرضت رئاسة أمن الدولة من خلال مقطع فيديو جهودها في إحباط عدد من المخططات الإرهـابية التي كانت على وشك التنفيذ خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الرئاسة أن خطورة التفجيرات الإرهـابية تكمن في نشر الدمار على أكبر مساحة ممكنة، وإزهاق أكبر عدد من الأرواح بشكل عشوائي، بلا وعي أو تفكير في حياة الأبرياء.

وأشارت إلى أن التنظيمات الإرهـابية تحاول بشتى الطرق الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها، بالرغم من خطورة وجود مثل تلك المواد في المناطق المأهولة بالسكان. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه خلال السنوات الأخيرة تم إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ داخل المملكة، كما تم إبطال وضبط العديد من العبوات المجهزة للتفجير والتي يصل مجموعها إلى نحو 49 طنا من المواد المتفجرة المختلفة.

ودعت رئاسة أمن الدولة إلى التعاون في الإبلاغ عن جرائم الإرهـاب على الرقم 990.

“أمن الدولة” يستعرض بالفيديو جهوده في إحباط مخططات إرهابية كانت على وشك التنفيذ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116408.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.