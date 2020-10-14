بالفيديو.. بهذه الطريقة يمكنك استعادة مركبتك المحتجزة في 10 دقائق فقط

أكدت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن للمراجع استعادة مركبته المحتجزة بخطوات جديدة وميسرة، خلال مدة وجيزة لا تتجاوز 10 دقائق.
وأضافت أن الإجراءات السابقة لاستعادة المركبة كانت تتطلب من المراجعين جهدًا ووقتًا كبيرين، ما بين أمانة جدة وموقع حجز الأمانة وإدارة المرور، ومراجعة البحث والتحري بشرطة جدة، إلا أن هذه الإجراءات تم تسهيلها.
ودعت الراغبين في استعادة المركباتهم إلى زيارة مقر حجز أمانة جدة، وإحضار استمارة السيارة، وبطاقة الهوية، وحينها سيتم رفع طلب إلكتروني يمر بثلاث جهات وهي إدارة البحث والتحري بشرطة جدة، وإدارة المرور، بجانب الأمانة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الأمانة أنها طورت الخدمة للمستفيد بحيث لا تستغرق من وقته سوى 10 دقائق فقط، بعدما كانت تستغرق من ثلاث ساعات إلى أسبوع، منوهة بأن المستفيد سيحصل عقب إتمام طلبه على سند إطلاق مركبة، ومن ثمّ سيستعيد مركبته.
#سهلناها_لكم و اختصرناها عليك!
خطوات جديدة وميسرة في أقل من 10 عشر دقائق يمكنك استعادة مركبتك 🚙#أمانة_جدة pic.twitter.com/s07e30RNig
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) October 14, 2020