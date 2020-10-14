دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع “نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه” الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها.
وأوضحت الهيئة، أنها أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تأكيدا لمبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية وأتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني.
وأبانت أنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص، حتى يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442هـ، الموافق 10 / 11 / 2020م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة الإلكتروني، وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.
وأكدت الهيئة أنّ النظام الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، وتعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية، وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، وذلك للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
وفق “أخبار 24”.