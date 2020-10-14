الشورى يطالب بخفض أسعار تذاكر الخطوط الحديدية.. وإلغاء شرط “مدة الثانوية” للقبول في الجامعات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الأربعاء)، على مشروع نظام التخصيص، كما ناقش العديد من الموضوعات.
ودعا المجلس، وزارة التعليم، إلى دراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، لتنمية الجوانب المهارية عند الطلبة، ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.
وطالب عضو الشورى، أحمد الزيلعي، وزارة التعليم بإلغاء شرط “ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية”.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء، وسرعة التنسيق مع شركة “سار”، لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى الشركة، إضافة إلى التأكد من كفاءة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة (البري – البحري – السككي) تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل، وسرعة التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمور المتعلقة بتنظيم نشاط النقل لمركبات قطاع البريد وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من المنتجات.
كما دعا إلى ضرورة قيام وزارة النقل بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وفقاً لتقارير التنافسية العالمي، وعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية، وإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات.