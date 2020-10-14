“العجلان”: المواطنون ورجال الأعمال لن يكون لهم أي تعامل مع كل ما هو تركي

قال رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن المواطنين ورجال الأعمال لن يكون لهم أي تعامل مع كل ما هو تركي.
وأضاف العجلان: “أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة”، داعيًا إلى عدم التعامل أيضًا مع الشركات التركية الموجودة في المملكة.
ووصف رئيس الغرف السعودية هذا الإجراء بأنه “أقل رد”، ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى المملكة وقيادتها.
وكان العجلان قد دعا أيضًا في وقت سابق هذا العام، المستوردين في السعودية لوقف الاستيراد من الدول التي تناصب المملكة العداء. وفق “أخبار 24”.