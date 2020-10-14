نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العجلان”: المواطنون ورجال الأعمال لن يكون لهم أي تعامل مع كل ما هو تركي
14/10/2020   5:44 م

“العجلان”: المواطنون ورجال الأعمال لن يكون لهم أي تعامل مع كل ما هو تركي

+ = -
768

قال رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن المواطنين ورجال الأعمال لن يكون لهم أي تعامل مع كل ما هو تركي.

وأضاف العجلان: “أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة”، داعيًا إلى عدم التعامل أيضًا مع الشركات التركية الموجودة في المملكة.

ووصف رئيس الغرف السعودية هذا الإجراء بأنه “أقل رد”، ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى المملكة وقيادتها.

وكان العجلان قد دعا أيضًا في وقت سابق هذا العام، المستوردين في السعودية لوقف الاستيراد من الدول التي تناصب المملكة العداء. وفق “أخبار 24”.

“العجلان”: المواطنون ورجال الأعمال لن يكون لهم أي تعامل مع كل ما هو تركي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116423.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.